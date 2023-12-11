Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 17:01

Güncelleme: 11.12.2023 - 17:01

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 840 bin lira, en yüksek 1 milyon 935 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,5 artışla 1 milyon 930 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 807 milyon 785 bin 884,67 lira, işlem miktarı ise 2.031,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 806 milyon 811 bin 557,77 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli madenler olarak sıralandı.