Altın fiyatları fırladı! İşte altın fiyatlarında son durum...

Haftanın ilk iş günü altın fiyatları sert yükselişle başladı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle dünya ekonomisinde de durum değişken. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte detaylar...

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 09:24
Altın fiyatları fırladı! İşte altın fiyatlarında son durum...
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Bugün (07.03.2022) piyasa sert yükselişle başladı. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle altına güven artıyor. 

GRAM ALTIN 900 LİRAYI GEÇTİ!

Gram altın fiyatı alış 905 lira, satış ise 918 lira oldu. 

ÇEYREK ALTINDA REKOR 

Çeyrek altın fiyatları ise rekor tazeliyerek alış 1.460 lira olurken satış 1.492 liradan işlem görüyor. 


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