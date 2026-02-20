Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde sınırlı düşüş gösterdi. Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin 2026 beklentilerini paylaştı. Raporda, fiyatların orta vadede yükseliş eğilimini sürdürebileceği vurgulandı.

Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 995 dolar seviyesine geriledi. Nisan vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 artışla 5 bin 13,60 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM Gram altın haftanın son işlem gününe yatay pozitif bir başlangıç yaptı. Gram altın fiyatı, yüzde 0,06 oranındaki artışla 7 bin 42 TL seviyesinden güne başladı.

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ Goldman Sachs, 2026 görünüm raporunda altın piyasasında yapısal talebin korunacağını ve fiyatların orta vadede yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini öngördü. Banka, ons altının 2026 yılı sonuna kadar 5 bin 400 dolara "yavaş ama istikrarlı" bir şekilde yükselebileceğini belirtti.

FİYATLARI DESTEKLEYEN İKİ ANA FAKTÖR Goldman Sachs’a göre altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek iki temel unsur öne çıkıyor. Bunlardan ilki merkez bankalarının altın alımları olurken, ikinci unsur ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle birlikte özel yatırımcıların pozisyonlarını artırması olarak ifade edildi.

UZUN VADELİ BEKLENTİLER VE RİSKLER Banka, altın fiyatlarındaki yükselişi bir "emtia süper döngüsü" olarak değerlendirmediğini, hareketin daha çok politika kaynaklı belirsizlikler ve yatırımcı davranışlarındaki değişimden kaynaklandığını ifade etti.

Raporda ayrıca, yapısal baskıların altın fiyatlarını uzun vadede desteklemeye devam edeceği, ancak rallinin süresi ve kapsamının öngörülmesinin zor olduğu kaydedildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 82 TL

7 bin 82 TL Çeyrek altın: 11 bin 947 TL

11 bin 947 TL Cumhuriyet altını: 47 bin 633 TL

47 bin 633 TL Ons altın: 5 bin 26 dolar