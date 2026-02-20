Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…
Paylaş

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

20.02.2026 10:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

20 Şubat 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 20 Şubat 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde sınırlı düşüş gösterdi. Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin 2026 beklentilerini paylaştı. Raporda, fiyatların orta vadede yükseliş eğilimini sürdürebileceği vurgulandı.

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 995 dolar seviyesine geriledi. Nisan vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 artışla 5 bin 13,60 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın haftanın son işlem gününe yatay pozitif bir başlangıç yaptı. Gram altın fiyatı, yüzde 0,06 oranındaki artışla 7 bin 42 TL seviyesinden güne başladı.

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Goldman Sachs, 2026 görünüm raporunda altın piyasasında yapısal talebin korunacağını ve fiyatların orta vadede yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini öngördü. Banka, ons altının 2026 yılı sonuna kadar 5 bin 400 dolara "yavaş ama istikrarlı" bir şekilde yükselebileceğini belirtti.

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

FİYATLARI DESTEKLEYEN İKİ ANA FAKTÖR

Goldman Sachs’a göre altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek iki temel unsur öne çıkıyor. Bunlardan ilki merkez bankalarının altın alımları olurken, ikinci unsur ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle birlikte özel yatırımcıların pozisyonlarını artırması olarak ifade edildi.

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

UZUN VADELİ BEKLENTİLER VE RİSKLER

Banka, altın fiyatlarındaki yükselişi bir "emtia süper döngüsü" olarak değerlendirmediğini, hareketin daha çok politika kaynaklı belirsizlikler ve yatırımcı davranışlarındaki değişimden kaynaklandığını ifade etti.

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

Raporda ayrıca, yapısal baskıların altın fiyatlarını uzun vadede desteklemeye devam edeceği, ancak rallinin süresi ve kapsamının öngörülmesinin zor olduğu kaydedildi.

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 82 TL
  • Çeyrek altın: 11 bin 947 TL
  • Cumhuriyet altını: 47 bin 633 TL
  • Ons altın: 5 bin 26 dolar
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Goldman Sachs'tan şaşırtan 2026 tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları…
  • Yarım altın: 23 bin 894 TL
  • Tam altın: 46 bin 689 TL
  • Gremse altın: 116 bin 723 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını #altın fiyatları