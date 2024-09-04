Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın ve ons altın bugün ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 altın fiyatları...

Gram altın güne 2.730,265 TL ile başladı. Spot altın ons başına 2.492,81 dolardan işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:51
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın ve ons altın bugün ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 altın fiyatları...
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Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.730,265 lira seviyesinde ilerliyor.


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