Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın ve ons altın bugün ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 altın fiyatları...
Gram altın güne 2.730,265 TL ile başladı. Spot altın ons başına 2.492,81 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.730,265 lira seviyesinde ilerliyor.
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