Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:53

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:53

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen altında 2 bin 581 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 583 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 328 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 246 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,84 altında 2 bin 390 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 üstünde 2 bin 396 dolar seviyesinde bulunuyor.

KIRMIZI PAZARTESİ'NİN ETKİLERİ AZALIYOR

Pazartesi günü resesyon endişeleriyle varlık fiyatları üzerinde görülen satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda önde gelen merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.

Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 415 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 350 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.