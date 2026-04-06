Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 6 Nisan 2026 Pazartesi...

Spot altın fiyatları küresel piyasalarda geriledi. ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri ve Fed beklentilerindeki değişim piyasaları etkiledi. Ons ve gram altın yeni haftaya düşüşle başladı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.646 TL Çeyrek altın 11.465 TL Cumhuriyet altını 45.451 TL Ons altın 4.646 dolar Yarım altın 22.827 TL Tam altın 44.440 TL Gremse altın 111.441 TL

Küresel piyasalarda spot altın, yüzde 0,9 düşüşle ons başına 4 bin 646,69 dolara geriledi. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 kayıpla 4 bin 657,50 dolardan işlem gördü. Asya ve Avrupa’da birçok piyasanın tatil nedeniyle kapalı olması, işlem hacimlerinin düşük kalmasına neden oldu.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ ALTINI BASKILADI

ABD’de tarım dışı istihdam mart ayında 178 bin artarak Aralık 2024’ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3 seviyesine geriledi.

Ons altındaki düşüşle birlikte iç piyasada gram altın fiyatları da geriledi. Gram altın yeni haftaya yüzde 0,7 düşüşle 6 bin 646 TL seviyesinde başladı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Güçlü makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini zayıflattı. İran savaşı öncesinde yıl içinde iki faiz indirimi beklentisi bulunurken, bu öngörü büyük ölçüde fiyatlamalardan çıktı.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ETKİLİ OLDU

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki artış, dolar bazlı fiyatlanan altın üzerinde baskı yarattı. Yüksek faiz ortamı, getirisi olmayan altına yönelik talebi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş, enerji arzına yönelik endişeleri artırırken petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde sert karşılık verileceğini ifade etti. Buna karşın ABD istihbaratı, İran’ın kısa vadede böyle bir adım atmasının düşük ihtimal olduğunu değerlendiriyor.

Artan petrol fiyatlarının enflasyon baskısını artırması, altının geleneksel güvenli liman özelliğini gölgeleyen faktörler arasında gösteriliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de düşüş görüldü. Spot gümüş yüzde 1,4 kayıpla 71,98 dolara, platin yüzde 0,9 düşüşle 1.970,38 dolara geriledi. Paladyum ise 1.503,52 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.