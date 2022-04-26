Altın fiyatları ne kadar oldu ? (26.04.2022)

Altın fiyatları, paladyum fiyatlarının dünkü seansta Çin'deki tecrit uygulamalarının talebi azaltacağı yönünde beklentiler nedeniyle bir ayın dip seviyesine gerilemesinin ardından bugün toparlanmasıyla ve doların dün iki yılın zirvesini görmesinin ardından gerilemeye başlamasıyla yükseldi. İşte 26 Nisan güncel altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 09:56
Altın fiyatları ne kadar oldu ? (26.04.2022)
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Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta 29 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0.3 artışla 1,903.97 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.4 artışla 1,903.70 dolara yükseldi. İşte 26 Nisan Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları...

ALTIN (TL/GR)

Alış: 904,40

Satış: 904,55

22 Ayar Bilezik

Alış: 827,39

Satış: 833,78

Altın (ONS)

Alış: 1.902,28

Satış: 1.902,66

Altın ($/kg)

Alış: 60.885,00

Satış: 60.898,00

Altın (Euro/kg)

Alış: 65.197,00

Satış: 65.211,00

Cumhuriyet Altını

Alış: 5.903,00

Satış:5.955,00

Yarım Altın

Alış: 2.955,00

Satış: 2.988,00

Çeyrek Altın

Alış: 1.478,00

Satış: 1.494,00


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