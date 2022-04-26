Altın fiyatları ne kadar oldu ? (26.04.2022)

26 Nisan 2022 Salı, 09:56

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta 29 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0.3 artışla 1,903.97 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.4 artışla 1,903.70 dolara yükseldi. İşte 26 Nisan Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları...

ALTIN (TL/GR)

Alış: 904,40

Satış: 904,55

22 Ayar Bilezik

Alış: 827,39

Satış: 833,78

Altın (ONS)

Alış: 1.902,28

Satış: 1.902,66

Altın ($/kg)

Alış: 60.885,00

Satış: 60.898,00

Altın (Euro/kg)

Alış: 65.197,00

Satış: 65.211,00

Cumhuriyet Altını

Alış: 5.903,00

Satış:5.955,00

Yarım Altın

Alış: 2.955,00

Satış: 2.988,00

Çeyrek Altın

Alış: 1.478,00

Satış: 1.494,00