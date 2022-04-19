Altın fiyatları ne kadar oldu? (19 Nisan 2022)
Geçtiğimiz güne 1974 dolardan başlayan ons altın 1998 dolara kadar çıkarak 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Wall Street güncelleme yaptığı altın tahmininde fiyatların önce geri çekilip sonra da yükselişe geçeceğini açıklamıştı.
Fed’in politika faizini 75 baz puan artırabileceğine yönelik açıklamanın ardından ons altın fiyatı 5 haftanın zirvesinden yönünü aşağı çevirdi.
Bugüne 1979 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1974 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1972 dolar, en yüksek ise 1979 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN DA GERİLİYOR
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 928 liradan başlayan gram altın 941 liraya çıktıktan sonra 931 liradan kapandı.
Bugüne 931 liradan başlayan gram altın sabah saatlerinde gerileyerek 929 liradan işlem görüyor. Gram altında dün gün içerisinde en düşük 928 lira, en yüksek ise 932 lira seviyeleri görüldü.
Çeyrek altın ise 15.31 liradan işlem görüyor.
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