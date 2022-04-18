Altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi

18 Nisan 2022 Pazartesi, 16:29

Altın piyasasında, en düşük 932 bin lira, en yüksek 938 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 932 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 534 milyon 390 bin 563,37 lira, işlem miktarı ise 571,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 580 milyon 960 bin 576,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: