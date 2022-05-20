Altın fiyatları ne kadar oldu? (20 Mayıs 2022)

20 Mayıs 2022 Cuma, 11:05

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,95 artışla 940,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 947,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.554 lira, Cumhuriyet altını da 6.349 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "ekonomide yumuşak iniş" için gereken her şeyi yapacakları sinyalini vermesinin ardından dün yüzde 1,36 yükselişle günü 1.841,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.844,9 dolardan işlem görüyor.

BASKI VE ENDİŞLER SÜRÜYOR

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte piyasaları desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Euro bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

YATIRIMCI ALTINA YÖNELİYOR

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan ve aynı zamanda ödeme yöntemi olarak da kullanılan altın güvenilir bir yatırım aracı olarak ilgi çekiyor.

Özellikle Türkiye’de düğün, nişan, sünnet gibi önemli günlerde hediye ve takı olarak da değerlendirilen altın dünyadaki gelişmelere göre fiyatlanıyor. Altının değerinin piyasada nerede olduğuna bakmaya ihtiyaç duyan milyonlar doğru veriye ulaşmak için serbest piyasayı takip ediyor.

Merkez Bankalarının rezervlerinde önemli bir paya sahip olan altın Türkiye’de ise çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet Altını sınıflarıyla da işlem görüyor. Gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılıyor. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altında artık ‘yarımın yarımı’ gibi daha küçük altınlar da bulunuyor. Global krizlerden en az zararla çıkmanın formülü olarak hem devletler hem de yatırımcılar çoğunlukla altına yöneliyor.