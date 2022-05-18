Piyasalar hareketli, Kapalıçarşı esnafı tedirgin: Dolar ve altında endişelendiren beklenti

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:58

Dolar/TL kuru bugün 16 liranın kapısına dayandı. Yeni günde de yükselişini sürdüren dolar, Türk Lirası karşısında 15,98'in üzerine çıktı. Cumhuriyet.com.tr'den Gülben Dikmen piyasalardaki hareketlilikle ilgili olarak Kapalıçarşı esnafına mikrofon uzattı.

Yaklaşık 40 yıldan bu yana Tahtakale piyasasında olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, ekonomide böyle bir daralmanın daha önce görülmediğini ifade etti. Yılmaz, söz konusu daralmanın önümüzdeki günlerde de etkisini hissettireceğini söyledi.

"BURAYI AŞARSA 18-19 BANDINI GÖREBİLİRİZ"

Dolar/TL kuru için 15 liranın kritik bir seviye olduğunu anlatan Reşat Yılmaz, "Dolar/TL'de 16,50 seviyesinde bir kapanışın olması halinde 18-19 lira bandını da görme ihtimalimiz çok yüksek" diye konuştu.

DOLAR, ALTINI DA TETİKLEDİ

Dolardaki bu yükselişin, altın fiyatlarını da etkilediğini aktaran Reşat Yılmaz, gram altının 935 lira bandında olduğunu, fakat dalgalanmaların sert şekilde devam ettiğini söyledi.

Altın fiyatlarındaki alım-satım makasının çok açık olduğunu ve bu açıklığın yukarı yönlü hareketin habercisi olduğunu söyleyen Yılmaz, gram altın için yıl sonunda beklentisinin 1250-1300 lira civarında olduğunu aktardı.

"KENDİ SÖYLEDİKLERİNE KENDİLERİ DE İNANMIYOR"

"Bugün a partisi var yarın b partisi gelebilir neticede hepimiz aynı gemideyiz. Bugün evine ekmek götüremeyen insanın partisi olmaz. Ülkenin düze çıkması için bir an önce piyasalara güven gelmesi lazım" diyen Yılmaz, "Açıkçası ekonomi direksiyonu elinde bulunanalar piyasaya güven vermiyor, kendi söylediklerine kendileri de inanmıyor" ifadelerini kullandı.