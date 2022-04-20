Altın fiyatları ne kadar oldu? (20 Nisan 2022 Çarşamba)
Gram altın bugüne gerilemeyle 916 liradan başladı. İşte 20 Nisan Güncel çeyrek, gram, ons altın fiyatı...
GRAM ALTIN
Bugüne yüzde 0,20 gerilemeyle 916 liradan başladı. Gram altın fiyatları bu haftaya 930 liradan başlamıştı.
ÇEYREK ALTIN
Yüzde 0,33 düşüşle 1.490 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını da yüzde 0,32 gerilemeyle 5.947,00 TL'den alıcı buluyor.
ONS ALTIN
Küresel piyasalardaki risk iştahının etkisiyle yüzde 0,20 gerilemeyle 1.946,30 dolardan işlem görüyor.
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