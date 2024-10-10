Altın fiyatları rekor kırdı: 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazanç

Yayınlanma: 10.10.2024 - 11:33

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:33

Altının ons fiyatı merkez bankalarının faiz indirimleri ve jeopolitik gerilimler nedeniyle temmuz-eylül döneminde yüzde 13,2 artarak 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancını elde etti. Bu yıl jeopolitik riskler güvenli liman olarak altına olan talebi artırdı.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ ETKİSİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizinde indirim yapmasının ardından talep artışı beklentileri, altının ons fiyatını destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı. 2024'ün üçüncü çeyreğinde 2.685,61 dolarla rekor seviyeyi test eden altın, temmuz-eylül dönemini yüzde 13,2 artışla 2.634,70 dolardan tamamladı. Bu, 2016 yılının ilk çeyreğinde görülen yüzde 16,2’lik kazançtan sonra gelen en yüksek artış oldu.

GÜVENLİ LİMAN OLARAK ALTIN

Ortadoğu'daki gerginlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Ayrıca, merkez bankalarının devam eden altın alımları da fiyatları destekleyen bir diğer faktör. Analistler, Fed’in faiz indirimleri ve merkez bankalarının altın alımlarıyla altın fiyatlarının 2 bin 900 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARININ ETKİSİ

Düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altın tutmanın fırsat maliyetini azaltarak talebi artırıyor. Asya’dan gelen talep de altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı. Çin gibi ülkelerde jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle altına talep artış gösterdi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Yılın üçüncü çeyreğinde gümüşün ons fiyatı yüzde 6,9 artarak 31,2 dolara yükseldi. Küresel madenlerde gümüş üretimindeki yavaşlama ve endüstriyel talebin artması fiyatların yükselmesine neden oldu. Gümüş, otomobil, güneş paneli, mücevher ve elektronik imalatında kullanılan bir değerli metal olarak dikkat çekiyor.

2025 İÇİN GÜMÜŞ TAHMİNLERİ

Analistler, 2025’te gümüşün ons fiyatının 40 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Ekonomik aktivitedeki iyileşmelerin emtia piyasasını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, gümüş, yükselen altın fiyatlarından da fayda sağlayabilir. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, hem altın hem de gümüş fiyatlarına olumlu yansımıştır.