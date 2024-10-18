Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 18 Ekim altın fiyatları...

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:53

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:02

Altın fiyatları, Ortadoğu'da tırmanan çatışmaların ve yaklaşan ABD seçim belirsizliklerinin etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Yatırımcılar, güvenli liman talebinin artması sonucunda altına yönelerek ons altını ilk kez 2.711 dolar seviyesini aşarken, gram altın ise 2.979 TL’ye ulaştı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLEDİ

Önceki işlem gününde yüzde 0,7 değer kazanan altın, jeopolitik risklerin artışıyla birlikte yükselişini sürdürdü. İsrail’in Hamas lideri Yahya Sinwar’ı hedef alması ve ABD Başkanı Joe Biden’ın savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulaması gibi gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. Altının gram fiyatı, sabah saatlerinde 2 bin 979 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 5.060 TL, Cumhuriyet altını ise 20.180 TL seviyesindeydi.

YÜZDE 31 DEĞER KAZANDI

Bu yıl içinde altın, yaklaşık yüzde 31 değer kazanarak en iyi performans gösteren emtialardan biri haline geldi. Faiz indirimi beklentileri ve ABD Merkez Bankası’nın gevşeme döngüsüne girmesi, bu yükselişi destekleyen diğer etkenler arasında. Analistler, yurt dışında açıklanacak ekonomik verilerin de altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Teknik olarak ons altın fiyatında 2 bin 730 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 690 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.