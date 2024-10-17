Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 17 Ekim altın fiyatları...

Gram altın 2 bin 950, çeyrek altın 4 bin 824 TL'den satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2,681 dolardan işlem görüyor.

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 17 Ekim altın fiyatları...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 11:28

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 946 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 950 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 824 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 46 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 2 bin 681 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER YURTİÇİNDE TCMB YURTDIŞINDA ECB KARARLARINDA

Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündeminin öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurtiçinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Dünya genelinde bir süredir devam eden sıkı para politikasının sonuna yaklaşılırken, gelecek dönemde resesyon yaşanıp yaşanmayacağı sorusu varlığını koruyor.

Bugün, yurtiçinde TCMB'nin, yurtdışında ise ECB'nin para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin direnç, 102,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.


Etiketler: #çeyrek altın #gram altın #TCMB

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