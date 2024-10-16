Gram altın ve çeyrek altın fiyatları güne nasıl başladı? 16 Ekim altın fiyatları...
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 946 liradan, çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 10 liradan satılıyor.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 946 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 929 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 946 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 10 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,1 değer kazanarak 2 bin 677 dolardan işlem görüyor.
KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, şirket finansal sonuçlarının etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yükselen dolar endeksine karşın tahvil faizlerindeki gerilemeyle altın talebi güçlü kalmayı sürdürüyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da toplamda 50 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.
Analistler, bugün yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
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