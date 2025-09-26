Altın fiyatları rekor seviyelere yakın: Jeopolitik gerilim ve Fed etkisi sürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Eylül 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları, jeopolitik gerilimler, altın destekli ETF’lere artan girişler ve küresel piyasalardaki riskten kaçış eğilimi nedeniyle rekor seviyelere yakın hareket ediyor.

Spot altın bu sabah ons başına 3 bin 749 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu hafta yüzde 1’den fazla değer kazanan altın, salı günü 3 bin 791 doların üzerine çıkarak zirveye çıktı. Yıl başından bu yana yükseliş yüzde 43’e ulaştı.

NATO AÇIKLAMALARI GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI Avrupa’dan yapılan açıklamalarda, NATO’nun Rusya’nın hava sahası ihlallerine karşı “tam güçle” yanıt vermeye hazır olduğu ve gerekirse Rus uçaklarını düşürebileceği belirtildi. Bu gelişmeler güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını destekledi.

MERKEZ BANKALARI VE FED ETKİSİ Altın, bu yıl merkez bankalarının güçlü alımları ve Fed’in faiz indirimlerine yeniden başlamasıyla sık sık rekor tazeledi. Fiyatlar gelecek hafta üçüncü çeyreği artıda kapatmaya hazırlanıyor. Altın destekli ETF varlıkları 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Goldman Sachs gibi büyük bankalar rallinin devam edeceğini öngörüyor.

FED’DEN KARMAŞIK MESAJLAR Fed’in ay başında faiz indirimine gitmesinin ardından sonraki adımlara ilişkin farklı sinyaller geliyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, enflasyonun hedefe yaklaştığını ve zayıflayan işgücü piyasası nedeniyle daha fazla faiz indiriminin gerekebileceğini ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 6 TL

5 bin 6 TL Çeyrek altın: 8 bin 460 TL

8 bin 460 TL Cumhuriyet altını: 33 bin 731 TL

33 bin 731 TL Ons altın: 3 bin 746 dolar