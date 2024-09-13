Altın fiyatları rekoru tazelemeye devam ediyor

Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:59

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:15

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ardından ABD Merkez Bankası'nın da (Fed) de faiz indirimine gideceği beklentileri, 50 baz puanlık bir indirim için güçlü gerekçeler olduğu değerlendirmeleriyle ons altın rekor tazelemeyi sürdürüyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 802 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 2 bin 789 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 802 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 270 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 558 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde artışla 2 bin 567 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azalırken, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı öne çıkarken, bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

DOLAR DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.580 ve 2.600 doların direnç, 2.550 ve 2.530 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.