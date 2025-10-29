Altın fiyatları sert düştü: Yatırımcılar yeni fırsatlara yöneldi!

Altının rekor kırmasının ardından güvenli limana olan talep yükseldi. Ons altın iki hafta önce 4 bin 381 dolarla tarihi seviyeye ulaşmasının ardından geri çekildi ve 3 bin 900 doların altını gördü. Gram altın da 6 bin TL’den 5 bin 250 TL’ye gerileyerek yatırımcı portföylerinde dalgalanmaya yol açtı.

ALTINDAN KAÇAN YATIRIMCILAR OTOMOBİLE YÖNELDİ

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında son beş yılın en sert günlük düşüşü yaşandı. Kısa vadeli yatırımcılar, elde ettikleri kârı farklı araçlara yönlendirdi. Bu yönelimin başında konutun ardından otomobil geliyor.

OTOMOBİL TALEBİNİ ARTIRAN ETKENLER

Altındaki hızlı düşüş, yatırımcıları daha somut ve kısa vadede getirisi olan araçlara yöneltti. Yıl sonuna yaklaşırken otomobil firmalarının sunduğu sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları da bu talebi destekliyor. Özellikle düşük kilometreli, bir yaşını geçmemiş ikinci el araçlar ve sıfır otomobillere ilgi arttı. Sektör temsilcileri, altın yatırımından çıkan paranın son bir haftada otomobil alımlarına yöneldiğini belirtiyor. 2024 ve 2025 model araçlara yönelik kampanyalar ve 2026 yılında beklenen zam beklentisi alım kararlarını hızlandırıyor.

FİYATLAR YÜKSELEBİLİR

İstanbul’da galericilik yapan Yaşar Örnek, “Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, parasını değerini koruyacak bir varlığa yatırmak istiyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir ilgi var. Henüz fiyatlarda büyük bir artış yok ama bu talep böyle devam ederse fiyatlar yukarı yönlü kıpırdayabilir” dedi.

Örnek ayrıca, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasını dolaylı olarak canlandırdığını, özellikle orta sınıf sedan ve SUV modellerde talebin arttığını belirtti. Otomobil sektörü uzmanları, döviz kuru, üretim maliyetleri ve yeşil dönüşüm politikaları nedeniyle 2026 itibarıyla fiyatların yeniden yükseleceğini öngörüyor. Bu nedenle yatırımcılar, bugünün fiyat seviyelerini fırsat olarak değerlendiriyor.