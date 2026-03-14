Altın fiyatları son 5 yılda uçuşa geçti! En çok altın alan ve satan ülkeler açıklandı

Altın fiyatlarındaki artış özellikle 2025 ve 2026’nın başında dikkat çekerken, 2020 yılından bu yana değerinin yüzde 230’dan fazla yükseldiği görülüyor. Bu durum, merkez bankalarının rezerv politikalarında da önemli değişimlere yol açtı.

Son yıllarda dünya genelinde merkez bankaları, güçlü bir altın alım dalgası başlatırken, bazı ülkeler rezervlerini hızla artırdı; bazıları ise altın varlıklarını azaltmayı tercih etti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2020–2025 döneminde en fazla altın alan ülkeler arasında Çin, Polonya ve Türkiye öne çıktı.

Artan jeopolitik riskler, kur oynaklığı ve rezervlerdeki dolar bağımlılığı, altının stratejik bir rezerv olarak yeniden önem kazanmasına neden oldu. Son beş yılda en çok altın alımı yapan 15 ülke, rezervlerine toplam yaklaşık 2 bin ton net altın ekleyerek küresel rezervlerde önemli bir değişim gerçekleştirdi.

ÇİN VE DOĞU AVRUPA ALTIN ALIMLARINDA ÖNE ÇIKIYOR

Verilere göre Çin, son beş yılda rezervlerine 350 tondan fazla altın ekleyerek en büyük artışı gerçekleştirdi. Pekin yönetimi, bu adımıyla rezervlerinin ABD doları ve Batı finansal sistemlerine olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Çin’i Polonya takip ediyor. Varşova yönetimi, rezervlerine 300 tonun üzerinde altın ekleyerek uzun vadeli para politikası güvenliğini güçlendirme stratejisini hayata geçirdi.

TÜRKİYE, ALTIN REZERVİNDE ÖNDE GELEN ÜLKELER ARASINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son yıllarda yaptığı altın alımlarıyla en büyük alıcılar arasında yer aldı. Türkiye’nin rezervlerini artırma politikası, yüksek enflasyon ve döviz kuru oynaklığı gibi faktörler nedeniyle altını resmi rezervlerde önemli bir koruma aracı olarak konumlandırıyor.

GELİŞEN ÜLKELER REZERVLERİNİ ARTIRIYOR

Brezilya, son beş yılda rezervlerine 100 tondan fazla altın eklerken, Azerbaycan bu artışı ülkenin egemen varlık fonu olan Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu aracılığıyla gerçekleştirdi.

Japonya, Tayland, Macaristan ve Singapur da altın rezervlerini artıran diğer ülkeler arasında yer aldı. Bu gelişme, ekonomik belirsizlik dönemlerinde altının küresel rezervler içinde dengeleyici bir varlık olarak önemini koruduğunu gösteriyor.

EN FAZLA ALTIN SATAN ÜLKELER

Rezervlerini artıran ülkelerin yanında bazı ülkeler ise altın varlıklarını azalttı. Son beş yılda altın rezervlerini en fazla azaltan ülke Filipinler oldu; rezervler 65 tondan fazla geriledi. Kazakistan ve Sri Lanka da rezervlerinde önemli düşüş yaşayan ülkeler arasında bulunuyor. Bu düşüşlerin çoğu, ekonomik baskılar ve likidite ihtiyacı nedeniyle gerçekleştirilen rezerv ayarlamalarından kaynaklandı.

Avrupa’da ise Almanya ve Finlandiya’da sınırlı düşüşler görülürken, İsviçre’nin altın rezervlerinde yalnızca küçük değişimler yaşandı.

Genel tablo, altının küresel rezerv sistemindeki önemini yeniden artırdığını ortaya koyarken, ülkelerin para politikası stratejilerinde farklı yollar izlediğini gösteriyor.