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Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026 Pazartesi...

29.06.2026 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026 Pazartesi...

29 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 29 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Batı Asya'da ABD ile İran arasında yaşanan son karşılıklı saldırıların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.099 TL
Çeyrek altın 10.139 TL
Cumhuriyet altını 40.341 TL
Ons altın 4.067 Dolar
Yarım altın 20.235 TL
Tam altın 40.294 TL
Gremse altın 101.044 TL

Haftanın ilk işlem gününde spot altın yüzde 0,7 değer kaybederek ons başına 4.061,35 dolara geriledi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,5 düşüşle 4.076,40 dolardan işlem gördü. Böylece altın, aylık bazda yüzde 10,4 değer kaybederek üst üste dördüncü ayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Gram altın ise yeni haftaya yüzde 0,6 kayıpla başlayarak 6 bin 90 TL seviyesinde işlem gördü.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasalardaki görünümü şu sözlerle değerlendirdi:

ABD ve İran hafta sonu yeniden karşı karşıya geldi. Her iki taraftan da yeni askeri saldırı haberleri alındı. Bu durum, petrolün bu düşük seviyelerde ne kadar kalabileceği ve dolayısıyla genel enflasyon ile faiz oranı görünümü üzerinde soru işaretleri yaratıyor.

İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın lider kadrosuna yönelik tehditlerinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve İHA'larla saldırması, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN MÜZAKERELER GÜNDEMDE

Axios'un pazar günü yayımladığı habere göre, askeri hareketliliğe rağmen Tahran ve Washington yönetimleri Körfez'deki çatışmaları durdurma kararı aldı. Haberde, iki ülkenin Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaştığı belirtildi.

Söz konusu diplomatik gelişme, piyasalardaki jeopolitik risk algısı açısından yakından izleniyor.

YÜKSEK FAİZ ALTINI BASKILIYOR

Yükselen ham petrol fiyatlarının küresel enflasyonu desteklemesi, merkez bankalarının faiz artırımı ihtimalini de güçlendiriyor.

Altın, enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse da faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde getiri sağlamayan bir yatırım aracı olması nedeniyle yatırımcılar açısından cazibesini kaybedebiliyor.

PİYASALAR FED'DEN ÜÇ FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in bu yıl üç faiz artırımı gerçekleştireceğini fiyatlıyor. Piyasalarda aralık ayında yapılacak faiz artırımına ise yüzde 80 olasılık veriliyor.

Yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak haziran ayı ADP özel sektör istihdamı ile ABD tarım dışı istihdam verileri bulunuyor. Söz konusu verilerin Fed'in para politikası açısından yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

ALTINDA 5 BİN DOLAR SEVİYESİ YENİDEN GÖRÜLÜR MÜ?

Tim Waterer, altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Altın bu yıl yeniden 5.000 dolar seviyesini görebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi; jeopolitik gerilimin daha da azalmasına, petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönerek enflasyonist baskıyı hafifletmesine ve daha zayıf bir ABD Doları'na bağlı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metaller piyasasında spot gümüş yüzde 1,1 düşüşle 58,51 dolara gerilerken, platin yüzde 1 yükselerek 1.630,13 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,8 değer kazanarak 1.218,92 dolardan işlem gördü.

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