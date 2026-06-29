Eskiden öğrenci ve dar gelirlinin uğrak yeriydi şimdi emekli de orada

Artan giyim fiyatları tüketiciyi ikinci el ürünlere yöneltti. Mağazalardaki yüksek etiket fiyatları nedeniyle vatandaşlar daha uygun alternatifler ararken bit pazarları son yılların en yoğun dönemini yaşıyor. Satıcılar, eskiden yalnızca öğrenciler ve düşük gelirli yurttaşların alışveriş yaptığı pazarlara artık her gelir grubundan insanın geldiğini belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre giyim ve ayakkabı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.08 arttı. Bu artışın etkisi, İstanbul’daki Bomonti Bit Pazarı’nda da hissediliyor. Pazarda tezgâh açan satıcılar, son üç yılda müşteri profilinin belirgin biçimde değiştiğini söylüyor.

PROFİL DEĞİŞTİ

Bir satıcı, “Eskiden öğrencilerle yoksullar gelirdi. Şimdi orta gelirli de var, maddi durumu iyi olan da. ‘Hayatımda ilk kez bit pazarından alışveriş yapıyorum ama başka yere param yetmiyor’ diyenleri çok duyuyoruz. İnsanlar pahalılıkla baş edemiyor, çareyi burada buluyor” dedi. Satıcılara göre artan ilgi satışları da artırdı. Bir esnaf, “Burada 100 liraya kot pantolon satıyoruz. Aynı ürün mağazada 1500 liraya kadar çıkıyor. İnsanlar artık gıdaya mı para ayırsın, giyime mi?” diye konuştu.

Ancak yoğun talep, yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Satıcılar, satışa sunacak ürün bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Bir esnaf, geçmişte insanların kullanmadıkları kıyafetleri daha kolay elden çıkardığını, bugün ise ekonomik koşullar nedeniyle giysilerin daha uzun süre kullanıldığını belirtti.

Pazara gelen tüketiciler de tercihlerinin temel nedeninin geçim sıkıntısı olduğunu dile getiriyor. Emekli bir öğretmen, emekli maaşının alım gücünün düşmesi nedeniyle son birkaç yıldır bit pazarından alışveriş yaptığını belirterek “AVM’lerde hem fiyatlar çok yüksek hem de istediğim bedeni bulamıyorum. Burada uygun fiyata kaliteli ve az kullanılmış ürünler bulabiliyorum. Mağazalardan alışveriş yapmak artık mümkün değil” dedi.

Bit pazarları, bazı kadınlar için ise önemli bir geçim kapısı haline gelmiş durumda. Eşinden ayrıldıktan sonra işsiz kaldığını anlatan bir kadın satıcı, uzun süre topladığı ikinci el kıyafetleri satarak yeniden yaşama tutunduğunu söyledi.