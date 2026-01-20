Altın fiyatları yeni rekora yakın: Trump-AB gerilimi piyasaları sarstı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2026 Salı altın fiyatları…

Spot altın fiyatları yüzde 0,3’lük artışla ons başına 4 bin 682 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın, bir önceki seansta 4 bin 689,39 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 1,9 yükselişle 4 bin 680,30 dolara çıktı.

Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın da yeni güne artışla başladı. Gram altın yüzde 0,24 primle 6 bin 515 lira seviyesinde seyrediyor.

GÜMÜŞTE KÂR SATIŞI ÖNE ÇIKTI Spot gümüş fiyatı yüzde 1,4 gerileyerek 93,33 dolara düştü. Gün içinde 94,72 dolarla rekor seviyeyi gören gümüş, bu seviyenin ardından kâr satışlarıyla karşılaştı.

PİYASALAR TRUMP–AB GERİLİMİNE ODAKLANDI KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın bugün son kazançlarını sindiriyor. Piyasa, Trump’ın Grönland üzerinden AB ile yaşadığı gerilimin nereye evrileceğini görmek istiyor” değerlendirmesinde bulundu. Waterer, Trump’ın gümrük tarifeleri konusundaki sert söylemini sürdürmesi durumunda altının kısa vadede 4 bin 700 doların üzerine yönelme potansiyeli taşıdığını ifade etti. Öte yandan Davos’ta AB liderleriyle olası bir uzlaşmanın risk primini azaltabileceğini de vurguladı.

FED BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMASI GÜNDEMDE Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelerden de destek buluyor. ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu hafta, Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimine ilişkin bir davayı ele almasının beklendiği belirtiliyor. Piyasalarda, Fed’in 27-28 Ocak tarihlerindeki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı görüşü ağırlık kazanmış durumda. Faiz getirisi olmayan altın düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans sergiliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ 2026’YA KAYDI OANDA Kıdemli Analisti Kelvin Wong, zayıf istihdam piyasası ve durgun tüketici güvenini gerekçe göstererek Fed’in faiz indirim sürecinin 2026’ya kadar uzayabileceğini belirtti. Wong, bir sonraki faiz indiriminin takvimde Haziran veya Temmuz aylarına ötelenmiş göründüğünü ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 509 TL

6 bin 509 TL Çeyrek altın: 10 bin 813 TL

10 bin 813 TL Cumhuriyet altını: 43 bin 85 TL

43 bin 85 TL Ons altın: 4 bin 681 dolar