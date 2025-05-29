Altın fiyatları yeniden düşüşte: Uzmanlardan kritik uyarı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 29 Mayıs 2025 Perşembe...

TRUMP'IN HAMLELERİYLE ALTIN DÜŞÜŞTE ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin kaldırılmasına ilişkin açıklamasının ardından ons altın fiyatı 3.245,65 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise, düne kıyasla yüzde 0,4 düşüşle 3.273,84 dolardan işlem görüyor

Nicholas Frappell, “Açıkçası bu en önemli haberdi ve genel olarak bakıldığında, dolar bunun üzerine bir tür ralli yaptı ve açıkçası altının düşmesine yardımcı oldu” değerlendirmesinde bulundu. ABC Refinery'den, “” değerlendirmesinde bulundu.

Frappell aynı zamanda, uzun vadeli görünümün zayıf bir dolara işaret ettiğini ve kısa vadede bazı enflasyon baskılarının sürebileceğini belirterek, altın piyasasında yukarı yönlü hareketin sürdüğünü ifade etti.

Uzmanlar, ons altın için bugün 3.243 ve 3.212 dolar seviyelerini destek noktası olarak öne çıkarıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç 3.306 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 118 lira

4 bin 118 lira Çeyrek altın: 6 bin 781 lira

6 bin 781 lira Cumhuriyet altını: 26 bin 999 lira

26 bin 999 lira Ons altın: 3 bin 281 dolar