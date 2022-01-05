Altın fiyatları yükselişte (5 Ocak 2022 Çarşamba)

05 Ocak 2022 Çarşamba, 09:26

Yaşanan düşüş sonrasında altın fiyatlarında yeniden hareketlenmeler yaşanıyor. Altın fiyatları yükselen tahvil faizleriyle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Gram altın ise hâlâ Dolar/TL 'deki yükselişle 780 TL'nin üzerinde.

ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz gün kapanışa doğru dolar/TL’deki ve spot piyasadaki hareketlere paralel olarak 750 TL seviyelerine gerileyen gram altın sabah saatlerinde 780 TL’den işlem gördü.

Çeyrek altın 1259 alış ve 1311 TL satış, Cumhuriyet altını ise 5 bin 50 TL alış ve 5 bin 240 TL satış fiyatıyla işlem gördü.