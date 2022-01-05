Altın fiyatları yükselişte (5 Ocak 2022 Çarşamba)
Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişle yeni yılın ilk işlem gününde 30 dolara yakın düşüş kaydetmesinin ardından yükselişe geçti.
Yaşanan düşüş sonrasında altın fiyatlarında yeniden hareketlenmeler yaşanıyor. Altın fiyatları yükselen tahvil faizleriyle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Gram altın ise hâlâ Dolar/TL 'deki yükselişle 780 TL'nin üzerinde.
ALTIN FİYATLARI
Geçtiğimiz gün kapanışa doğru dolar/TL’deki ve spot piyasadaki hareketlere paralel olarak 750 TL seviyelerine gerileyen gram altın sabah saatlerinde 780 TL’den işlem gördü.
Çeyrek altın 1259 alış ve 1311 TL satış, Cumhuriyet altını ise 5 bin 50 TL alış ve 5 bin 240 TL satış fiyatıyla işlem gördü.
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