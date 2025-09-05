Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor: Gram altında yeni rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Eylül 2025 Cuma altın fiyatları…

ABD’de bu ay faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Güvenli liman altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansına doğru ilerlerken piyasaların gözü tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 557 dolardan işlem gördü. Çarşamba günü 3 bin 578 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altın, haftalık bazda yüzde 3,2 değer kazandı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 yükselişle 3 bin 615 dolara çıktı.

Ons altındaki yükseliş Türkiye piyasasına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,6 artışla 4 bin 720 lirayı aşarak rekor seviyeye ulaştı.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN FİYATLARI Çeyrek altın ve yarım altın fiyatları da merak konusu oldu. 5 Eylül 2025 cuma günü güncel çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları yatırımcıların takibinde yer aldı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDEKİ YÜKSELİŞ Altındaki hareketlilik diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,4 artışla ons başına 40,85 dolara yükselerek üst üste üçüncü haftalık kazancına ilerledi. Platin yüzde 1,3 değer kazanarak 1385,01 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle 1129 dolara çıktı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 720 TL

4 bin 720 TL Çeyrek altın: 7 bin 768 TL

7 bin 768 TL Cumhuriyet altını: 30 bin 928 TL

30 bin 928 TL Ons altın: 3 bin 557 dolar