Altın fiyatlarında büyük yükseliş uyarısı: Uzmanlar rekor bekliyor!

State Street Global Advisors stratejistlerinin yayımladığı nota göre, “boğa senaryosu” gerçekleşirse altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanabilir. Notta, “Stagflasyonun sonlanması ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi makroekonomik koşullar gerçekleşirse, altının altı ila dokuz ay içerisinde 4.000 dolara yaklaşması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 30 olarak hesaplanıyor” ifadelerine yer verildi.

Şu anda ons altın 3395 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu, yalnızca son iki yılda yüzde 125’lik bir artış anlamına geliyor.

ALTIN TAHMİNLERİNDE YENİ GÜNCELLEMELER

Altındaki yükseliş beklentisi yalnızca State Street’le sınırlı değil. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın zayıf performansına dikkat çekerek altının portföy çeşitlendirmede öne çıkacağını belirtti. Kurum, 2025 sonu için 3700 dolar, resesyon durumunda ise 3880 dolar tahmininde bulundu. Yüksek risk senaryosunda ise 4500 dolar öngörülüyor.

JP Morgan da Nisan 2025’te altının 3500 dolara ulaşmasının ardından baz senaryosunu güncelledi ve 2026’da fiyatın 4000 dolara çıkabileceğini açıkladı.

Citi Research ise Çinli sigorta şirketlerinden gelen talep ve artan jeopolitik riskler nedeniyle üç aylık altın tahminini 3200 dolardan 3500 dolara yükseltti. Bu hedefe şimdiden ulaşıldığı için Citi’den yeni bir revizyon açıklaması bekleniyor.

UZUN VADELİ TAHMİNLER DAHA AGRESİF

Altın piyasasındaki bazı önemli isimler de iddialı öngörülerde bulunuyor:

George Milling-Stanley (State Street Global Advisors): “ Altının taban fiyatı artık 3000 doların üzerinde, yukarı yönlü potansiyeli aşağı yönlü riskinden fazla. 3900 dolara kadar çıkabilir. ”

“ ” John Paulson (Paulson & Co): “ ABD doları zayıflamaya devam edecek, merkez bankaları altın almaya devam edecek. 2028’e kadar 5000 dolar mümkün. ”

“ ” Charlie Morris (Atlantic House Fund): “ 2030’a kadar 7000 dolarlık fiyat görmemiz olası. ”

“ ” Ray Dalio (Bridgewater Associates): Nisan 2025’te 319 milyon dolarlık altın ETF hissesi satın aldı.

Nisan 2025’te 319 milyon dolarlık altın ETF hissesi satın aldı. Robert Kiyosaki (“Zengin Baba Yoksul Baba” yazarı): “Finansal sistemdeki bozulma ve ABD’nin kredi notunun düşürülmesi altını 25.000 dolara taşıyabilir.”

MERKEZ BANKALARI VE YATIRIMCILARDAN ALTINA YÖNELİM

Dünya Altın Konseyi’ne göre, merkez bankalarının rezerv artırımı ve yatırımcıların ETF’lere ilgisi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Her ne kadar Mayıs ayında fiziki altın destekli ETF’lerden 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşanmış olsa da, genel eğilim yukarı yönlü sürüyor.

Altın; zayıf dolar, ticaret savaşları, artan enflasyon ve jeopolitik krizler ortamında yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor. 2025 sonuna kadar 4000 dolar seviyesi gerçekçi bir hedef olarak öne çıkarken, daha yüksek seviyeler de olasılık dahilinde görünüyor.



