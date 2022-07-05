Altın fiyatlarında dolar belirleyici oldu:Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (5 Temmuz 2022)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 983,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 11:40
Altın fiyatlarında dolar belirleyici oldu:Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (5 Temmuz 2022)
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Dün, ons altındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, günü yüzde 0.4 artışla 977.5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının 0,6 üzerinde 983.1 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.612 lira, Cumhuriyet altını da 6.587 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.807,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler arasında, altın fiyatlarının yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksleri'nin (PMI) takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.


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