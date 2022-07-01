Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (1 Temmuz 2022)
Dün, altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 969,9 liradan tamamladı.
Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste beşinci güne taşımasının ardından 1.800 dolar seviyesinin altına indi.
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının 0,5 altında 965 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.586 lira, Cumhuriyet altını da 6.445 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.794 dolardan işlem görüyor.
Analistler, küresel bazda gerileyen tahvil faizlerine karşın reel getirilerin hala düşüş eğilimine girmemesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
ALTININ ONS FİYATINDA OYNAKLIK ARTABİLİR
Küresel merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikaları sonrası artan resesyon tehlikesinin dolar talebini beslediğini aktaran analistler, söz konusu durumun bir süre daha yatırımcıların altına yönelik iştahını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.
Analistler, açıklanacak makroekonomik verilerdeki işaretlerin resesyona ilişkin beklentilere paralel altının ons fiyatında da oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Bugün yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de inşaat harcamaların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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