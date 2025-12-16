Altın fiyatlarında gözler o kritik veride: Yeni rekorlar gelebilir! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

Spot altın, yüzde 0,4’lük gerilemeyle ons başına 4 bin 288 dolar seviyesine indi. Yıl başından bu yana yüzde 64’ü aşan değer artışı kaydeden altın, bu dönemde birçok kez tarihi zirve gördü. ABD vadeli altın kontratları ise 4 bin 333,20 dolar düzeyinde yatay seyretti.

DOLARDAKİ ZAYIFLIK ALTINI DESTEKLİYOR ABD Doları, Asya işlemlerinde son iki ayın en düşük seviyelerine yakın bir görünüm sergilerken, dolar cinsinden fiyatlanan altın bu eğilimden destek buldu. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Doların zayıf performansı altını güçlü tutuyor. Piyasalar, Fed’in gelecek yılki faiz indirimlerini olduğundan az tahmin ettiğine inanıyor” dedi.

FED BEKLENTİLERİ VE VERİ TAKVİMİ ÖNE ÇIKIYOR CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 76 olasılıkla fiyatlıyor. Bazı yatırımcılar iki faiz indirimi ihtimalini de gündemde tutuyor. Bu hafta açıklanacak verilerin, Fed’in 2026 yılında para politikasında ne hızda gevşemeye gideceğine ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

İSTİHDAM GÖRÜNÜMÜ ALTIN İÇİN KRİTİK Tim Waterer, istihdam piyasasından gelecek zayıf sinyallerin güçlenmesi durumunda altının bundan fayda sağlayabileceğini, bunun da daha erken faiz indirimleri beklentisini artıracağını ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise mevcut yüksek enflasyonun temel arz-talep dengelerini yansıtmadığını, fiyat artışlarının Fed’in yüzde 2’lik hedefinin çok daha yakınında seyrettiğini söyledi.

Bugün açıklanacak ve ekim ile kasım aylarını kapsayan ABD istihdam raporlarının, hükümetin kapanması nedeniyle bazı ayrıntıları içermeyeceği, ekim ayı işsizlik oranının da raporda yer almayacağı belirtildi. Faiz getirisi bulunmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında yatırımcılar için daha cazip hale geliyor.

5 BİN DOLAR TAHMİNİ GÜNDEMDE ANZ analistleri, yukarı yönlü risklere dikkat çekerek altının gelecek yıl ons başına 5 bin dolar seviyesini test edebileceğini öngördü.

Spot gümüş ise yüzde 1,2’lik düşüşle ons başına 63,11 dolara geriledi. Buna karşın cuma günü görülen 64,65 dolarlık seviye ile tarihi zirvelere yakın seyrini korudu. Waterer, gümüşte sanayi talebinin güçlü kaldığını, yıl genelinde yüzde 121’lik yükselişin ardından sıkılaşan stoklar ile yatırım ve sanayi talebinin öne çıktığını vurguladı.

ALTIN, DOLAR VE TAHVİLLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR Societe Generale analistleri, yeni yıl öncesinde çoklu varlık portföylerinde altına yüzde 10’luk tahsisi koruduklarını açıkladı. Fransız banka, ABD enflasyonuna endeksli tahvillere olan maruziyetini sıfıra indirirken, kurumsal tahvil pozisyonunu da yarıya düşürerek yüzde 5 seviyesine çekti. Buna karşın altın tahsisi değişmedi.

Analistler şu değerlendirmeyi yaptı: Sabit getirili varlıkların zorlandığı ve ABD Doları zayıflığının, dolar cinsinden varlıkların ortak para birimi bazındaki getirilerini baskıladığı bir yılda, SGMAP dengeli varlık dağılımı sayesinde iyi bir performans sergiledi. Varlık fiyatlarında yayılma (genişleme) temamız; çeşitli hisse senedi piyasalarının ve altın gibi diğer varlıkların performansına da yansıyor. İleriye dönük olarak, ABD’de faiz oranlarının düşmesiyle birlikte bu genişleme temasının devam etmesini bekliyoruz.

Analistler, altın fiyatlarının gelecek yılın sonuna kadar ons başına 5 bin dolara ulaşacağı yönündeki beklentilerini de yineledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 889 TL

5 bin 889 TL Çeyrek altın: 9 bin 687 TL

9 bin 687 TL Cumhuriyet altını: 38 bin 559 TL

38 bin 559 TL Ons altın: 4 bin 287 dolar