Altın fiyatlarında 'güvenli liman' sessizliği: Jeopolitik gerilim neden fiyatları uçurmadı?

Altın fiyatları, geçen yıl İran ile yaşanan 12 günlük savaş sürecinde sert yükselişler kaydederken ateşkesle birlikte bu kazanımlarını geri verdi. Şimdiyse son çatışmaların üzerinden iki hafta geçmesine rağmen beklentilerin aksine durgun bir seyir izliyor.

JEOPOLİTİK ŞOK VE BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı hava saldırıları sonrası, yatırımcıların "güvenli liman" arayışıyla ons altın fiyatı 5.296 dolardan 5.423 dolara kadar tırmanmıştı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. 3 Mart tarihinde yaşanan sert satış dalgasıyla fiyatlar yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 5.085 dolara kadar geriledi.

Hafta boyunca çatışmaların tırmanmasına rağmen fiyatlar 5.050 - 5.200 dolar bandında işlem görmeye devam etti. Spot altın son olarak 5.175 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

ALTININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER: GÜÇLÜ DOLAR VE FAİZ BASKISI

Metals Daily CEO’su Ross Norman, CNBC'deki habere göre altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme kaybını birkaç temel nedene bağlıyor:

Güçlü Dolar ve Tahvil Getirileri: ABD Hazine tahvili getirilerinin artması, faiz getirisi olmayan altının çekiciliğini azaltıyor.

Enflasyon ve Hürmüz Boğazı: Petrol fiyatlarındaki artışın, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir tıkanıklıkla birleşerek uzun süreli enflasyona yol açabileceği belirtiliyor. Bu durum, merkez bankalarını faiz oranlarını daha da yükseltmeye zorlayabilir.

Norman, piyasadaki durumu şu sözlerle özetliyor: "Altın ve gümüş hareketleri şu an cansız görünse de, son aylardaki destansı yükselişlerin ardından bu durum normal karşılanabilir."

'ÖNCE HER ŞEY SATILIR, SONRA ALTIN YÜKSELİR'

Al Ramz Araştırma Müdürü Amer Halawi'ye göre, fiyatlardaki durgunluğun bir diğer nedeni piyasadaki "temizleme" süreci. Yatırımcıların panik halinde nakde geçme ihtiyacı (likidite sıkıntısı) nedeniyle başlangıçta altının bile satılabildiğini belirten Halawi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir şok yaşandığında geleneksel olarak altın bile değer kaybeder. İnsanlar durumu anlayıp doğru varlıklara odaklanana kadar likidite için her şey satılır, altın daha sonra tekrar yükselişe geçer."

Dev Bankalardan 6.000 Dolar Üstü Tahmin

Kısa vadeli dalgalanmalar ve "cansız" görünüme rağmen, dev yatırım bankaları uzun vadede iyimserliğini koruyor.