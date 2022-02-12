Altın fiyatlarında hızlı yükseliş (12 Şubat Cumartesi 2022)
Hafta boyunca yatay seviyede seyreden gram altın fiyatları, hızla yükselerek 800 liranın üstüne çıktı.
Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Hafta boyunca yatay seviyede seyreden gram altın fiyatları, Ukrayna'da tansiyonun yükselmesi ve ABD'den gelen açıklamaların ardından hızla yükseldi ve 800 liranın üstüne çıktı.
PİYASADA SON DURUM
Gram Altın Alış: 808.01 TL
Gram Altın Satış: 808.24 TL
Çeyrek Altın Alış: 1298.71 TL
Çeyrek Altın Satış: 1326.15 TL
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Yarım Altın Alış: 2.597.42 TL
Yarım Altın Satış: 2.652,30 TL
Cumhuriyet Altını Alış: 5,342.92 TL
Cumhuriyet Altını Satış: 5,400.76 TL
Ata Altını Alış: 5.332.09 TL
Ata Altını Satış: 5394.24 TL
22 Ayar Bilezik Alış: 740.39
22 Ayar Bilezik Satış: 748.55
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