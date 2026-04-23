Altın fiyatlarında Hürmüz Boğazı depremi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Nisan 2026 Perşembe...

Altın fiyatları, ABD ile İran’ın ateşkesi yenilemesine karşın Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle dalgalı seyrediyor. Petrolün kritik eşik olan 100 doların üzerine hareketlenmesi, küresel piyasalarda risk algısını artırıyor.

Spot altın yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4,705 dolar seviyesine gerilerken, gram altın serbest piyasada 6.797 TL civarında işlem görüyor.

PETROL VE JEOPOLİTİK GERİLİM PİYASALARI BASKILIYOR

Güvenli liman olarak görülen altın, güçlü doların etkisi altında kalmaya devam ediyor. ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler sonrası doların değer kazanması, altını diğer para birimleriyle alım yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.

İran’ın Irak’taki ABD ve müttefik askeri hedeflerine yönelik saldırıları, bölgedeki gerilimin süreceği endişelerini artırdı. Washington ve Tahran geniş çaplı bir çatışma istemediklerini açıklasa da piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler ve nakliye hatlarındaki aksaklıklar, arz güvenliği endişelerini güçlendiriyor.

Brent petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıkması, yatırımcıların yılın geri kalanına ilişkin “gevşek para politikası” beklentilerini zayıflatarak enflasyon kaygılarını yeniden gündeme taşıdı.

'YÜKSEK FAİZ' BEKLENTİSİ ALTIN TALEBİNİ SINIRLIYOR

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde genellikle değer kazanan altın, bu süreçte enerji fiyatlarındaki yükselişin ABD Merkez Bankası’nı (Fed) faizleri yüksek tutmaya zorlayacağı beklentisi nedeniyle sınırlı talep görüyor. Getiri sağlamayan bir yatırım aracı olan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini kaybediyor.

Analistler, petrol fiyatlarının yeniden üç haneli seviyelere çıkmasının enflasyonu yatırımcıların gündeminde tutacağını ve altındaki yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Reuters anketine göre, savaş kaynaklı enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle Fed’in faiz indirimi için en az altı ay daha beklemesi gerekebilir.

DOLARIN YÜKSELİŞİ VE DİĞER METALLER

Küresel hisse senedi piyasalarında zayıflama görülürken, doların güç kazanması altının güvenli liman özelliğini ikinci plana itiyor. Yatırımcıların jeopolitik ve enflasyon risklerine karşı korunmak için altın yerine ABD doları ve kısa vadeli tahvillere yöneldiği gözleniyor.

Diğer değerli metallerde de düşüş eğilimi öne çıkıyor:

Gümüş: Yüzde 1,4 düşüşle 76,64 dolar

Platin: Yüzde 1,3 düşüşle 2.048,25 dolar

Palladyum: Yüzde 1 düşüşle 1.529,25 dolar

Piyasalarda değerli metaller, iki ana unsurun etkisi altında kalıyor. Bir tarafta artan jeopolitik gerilimlerin yarattığı güvenli liman talebi bulunurken, diğer tarafta güçlü dolar, yüksek petrol fiyatları ve Fed’in faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.