Altın fiyatlarında 'Hürmüz' depremi: İran'ın saldırı uyarısı fiyatları yükseltti!
3.03.2026 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
3 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 3 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Altın fiyatları, Batı Asya’daki gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürdü. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yatırımcıların güvenli liman arayışı güç kazandı. Artan jeopolitik riskler küresel piyasalarda belirsizliği derinleştirdi.

Altın, salı günü üst üste beşinci işlem gününde de değer kazandı. Yatırımcıların, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik artan hava saldırıları karşısında güvenli liman varlıklara yönelmesi, çatışmanın uzun süreli bir bölgesel savaşa dönüşebileceği endişelerini artırdı. Bu gelişmeler küresel ölçekte risk algısını yükseltti.

SPOT VE VADELİ ALTINDA YÜKSELİŞ

Spot altın fiyatı yüzde 1 artarak ons başına 5 bin 377 dolara çıktı. Önceki seansta ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a saldırı düzenlemesinin ardından altın, dört haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,5 prim yaparak 5 bin 391 dolara ulaştı. Böylece hem spot hem de vadeli işlemlerde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

DOLAR ENDEKSİ VE PİYASA HAVASI

Dolar endeksi, güçlü talep ve temkinli piyasa görünümünün etkisiyle pazartesi günü test ettiği beş haftayı aşkın zirveye yakın seviyelerde işlem gördü. Normal koşullarda güçlü dolar, altın gibi dolar cinsinden fiyatlanan varlıkları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirir. Ancak kriz dönemlerinde altın, para birimi alternatifi olmanın ötesinde riskten korunma aracı olarak öne çıkıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI VE PETROL RİSKİ

İran medyası, İran Devrim Muhafızları’ndan üst düzey bir yetkilinin Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını söylediğini ve stratejik su yolundan geçmeye çalışan gemilere ateş açılacağı uyarısında bulunduğunu duyurdu. Bu açıklama, İran’ın cumartesi günü ihracat rotasını kapattığını bildirmesinin ardından şimdiye kadarki en açık uyarı olarak değerlendirildi.

Bu adım, küresel petrol akışının yaklaşık beşte birini sekteye uğratma ve ham petrol fiyatlarını sert biçimde yükseltme riski taşıyor. Fiyatlardaki bu artış ise Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında yükseliş, aylık enflasyonda artış anlamına geliyor.

KÖRFEZ’DE GERİLİM TIRMANDI

İran’a yönelik saldırılar Körfez bölgesini savaş atmosferine taşırken, İran ve Lübnan’da çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine neden oldu. Küresel hava taşımacılığı aksadı, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri ise durduruldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 584 TL
  • Çeyrek altın: 12 bin 573 TL
  • Cumhuriyet altını: 50 bin 22 TL
  • Ons altın: 5 bin 365 dolar
  • Yarım altın: 25 bin 130 TL
  • Tam altın: 49 bin 934 TL
  • Gremse altın: 125 bin 219 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını #altın fiyatları