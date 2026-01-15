Altın fiyatlarında sert fren: Rekor serisinin ardından 'Trump' molası! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları, üç gün üst üste görülen rekor seviyelerin ardından perşembe günü kâr satışlarının etkisiyle geri çekildi.

Spot altın, yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 584,03 dolar seviyesine geriledi. Bir önceki işlem gününde ons altın, 4 bin 642,72 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 1 değer kaybıyla 4 bin 587,70 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? Ons altın tarafında yaşanan geri çekilme, iç piyasada gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Yeni güne sert düşüşle başlayan gram altın, ons altındaki yüzde 0,8’lik kaybın ardından 6 bin 377 TL seviyesinde işlem görüyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN ANA HİKAYESİ ORTADAN KALKMADI Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatlarındaki düşüşü ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına bağladı. Spivak, kısa vadede güvenli liman talebinin zayıfladığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: Bugün altın biraz geri çekiliyor; Trump’ın ‘İran’a müdahale etmeyebiliriz’ mesajı kısa vadede güvenli limanı zayıflattı. Ancak altındaki yükselişin ana hikayesi ortadan kalkmış değil.

TRUMP’IN İRAN MESAJLARI TANSİYONU DÜŞÜRDÜ 1979 Devrimi’nden bu yana en sert iç karışıklık dönemlerinden birini yaşayan İran’da yönetim, bölgedeki ABD üslerini hedef alabileceğine yönelik sert açıklamalar yaptı. Buna karşılık Trump, Beyaz Saray’da “bekle-gör” yaklaşımını benimsediğini ima etti. Bu söylem değişikliği, jeopolitik risk algısının kısa vadede azalmasına neden oldu.

POWELL DOSYASI: “ŞİMDİLİK GÖREVDEN ALMA YOK” Trump, Jerome Powell hakkında Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma olmasına rağmen, şu aşamada görevden alma planı olmadığını söyledi. Ancak “nihai karar için erken” ifadesini de kullandı. Bu açıklama, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin endişeleri geçici olarak yatıştırdı.

GÖZLER İSTİHDAM VERİLERİNDE Piyasalar, para politikasına dair yeni sinyaller almak için ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisini takip ediyor. Yatırımcılar, bu yıl iki faiz indirimi beklentisini korumaya devam ediyor. Düşük faiz ortamı ile jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, getirisi olmayan altın gibi varlıkları geleneksel olarak destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ Değerli metaller cephesinde gümüş fiyatları da sert geriledi. Spot gümüş, yüzde 5,6 düşüşle 87,46 dolara indi. Gümüş fiyatları gün içinde 93,57 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 378 TL

6 bin 378 TL Çeyrek altın: 10 bin 559 TL

10 bin 559 TL Cumhuriyet altını: 42 bin 74 TL

42 bin 74 TL Ons altın: 4 bin 588 dolar