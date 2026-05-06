Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 6 Mayıs 2026 Çarşamba...

6.05.2026 09:54:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
6 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 6 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Küresel piyasalarda Batı Asya’daki gelişmeler yakından izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamaları fiyatlamalarda etkili oldu. İran ile görüşmelerin olumlu ilerlediğine yönelik mesajlar piyasaların yönünü değiştirdi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Ons altın, yaklaşık 5 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi. Dün 4 bin 513 dolara kadar gerileyen ons altın, Batı Asya’daki gelişmelerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın sabah saat 09.33 itibarıyla 4 bin 661 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın da ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki artışın etkisiyle değer kazandı. Gram altın aynı saatlerde 6 bin 783 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons gümüş de Trump’ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Dün 72,43 dolara kadar gerileyen ons gümüş, sabah saat 08.23 itibarıyla 75,60 dolar seviyesine çıktı.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları ise açıklamaların ardından düşüş eğilimine girdi. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde en yüksek 114 doları görmesinin ardından yüzde 3,3 gerileyerek 110 dolardan kapanış yaptı. Brent petrol sabah saat 08.23 itibarıyla 108 dolar seviyesinde işlem gördü.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Batı Asya’daki savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın tarafında satış baskısı oluşturdu. Enerji maliyetlerindeki artış küresel enflasyonu hızlandırırken, merkez bankalarının faizleri artırabileceği ya da uzun süre yüksek tutabileceği beklentileri güç kazandı. Yüksek faiz ortamı, altını elde tutmanın maliyetini artırarak fiyatları sınırladı.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere eşlik etmeyi amaçlayan askeri refakat görevine ara verildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından petrol fiyatları düşerken, altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

Trump’ın, İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtmesi piyasalarda iyimserliği artırdı. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “ateşkesin devam ettiğini” açıklaması da bölgedeki tansiyonun düşmesine katkı sağladı.

