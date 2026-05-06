Borsa İstanbul'da rekor açılış: Trump’ın İran mesajı piyasaları uçurdu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne güçlü yükselişle başlayarak rekor seviyeye ulaştı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre yüzde 1,25 artış gösterdi.

BIST 100 REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

BIST 100 endeksi, açılışta 181,49 puanlık artışla 14.677,26 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi ise yüzde 0,97 değer kazandı.

Endeks, önceki işlem gününü de yüzde 0,88 yükselişle 14.495,77 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE FARKLI SEYİR

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok düşüş yaşayan sektör yüzde 1,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilere yönelik başlatılan Özgürlük Projesi’nin geçici olarak durdurulduğunu açıklaması ve İran ile nihai anlaşma sürecinde ilerleme kaydedildiğini belirtmesi, piyasalarda risk iştahını artırdı.

Ayrıca güçlü şirket bilançoları ve teknoloji hisselerindeki yükseliş, küresel piyasalara destek sağlayarak Borsa İstanbul’a da olumlu yansıdı.

RİSK İŞTAHI TAKİP EDİLİYOR

Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken olduğu belirtilirken, bu risklerdeki olası azalma ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin piyasalar açısından destekleyici olabileceği değerlendiriliyor. Gün içinde ABD-İran hattından gelecek açıklamalar ve petrol fiyatlarının seyri yakından izlenecek.

GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, yurtiçinde veri akışının sakin olduğunu belirtirken, yurtdışında ABD’de ADP özel sektör istihdamı ile Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve hizmet sektörü ile bileşik PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puan seviyeleri direnç, 14.500 ve 14.400 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.