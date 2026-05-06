Borsa İstanbul'da rekor açılış: Trump’ın İran mesajı piyasaları uçurdu

6.05.2026 10:33:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve jeopolitik gerilimin yumuşamasıyla güne yüzde 1,25 yükselişle başladı. Tarihi rekor seviye olan 14.677,26 puana ulaşan endekste, özellikle bankacılık hisselerindeki güçlü alımlar dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne güçlü yükselişle başlayarak rekor seviyeye ulaştı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre yüzde 1,25 artış gösterdi.

BIST 100 REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

BIST 100 endeksi, açılışta 181,49 puanlık artışla 14.677,26 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi ise yüzde 0,97 değer kazandı.

Endeks, önceki işlem gününü de yüzde 0,88 yükselişle 14.495,77 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE FARKLI SEYİR

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok düşüş yaşayan sektör yüzde 1,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilere yönelik başlatılan Özgürlük Projesi’nin geçici olarak durdurulduğunu açıklaması ve İran ile nihai anlaşma sürecinde ilerleme kaydedildiğini belirtmesi, piyasalarda risk iştahını artırdı.

Ayrıca güçlü şirket bilançoları ve teknoloji hisselerindeki yükseliş, küresel piyasalara destek sağlayarak Borsa İstanbul’a da olumlu yansıdı.

RİSK İŞTAHI TAKİP EDİLİYOR

Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken olduğu belirtilirken, bu risklerdeki olası azalma ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin piyasalar açısından destekleyici olabileceği değerlendiriliyor. Gün içinde ABD-İran hattından gelecek açıklamalar ve petrol fiyatlarının seyri yakından izlenecek.

GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, yurtiçinde veri akışının sakin olduğunu belirtirken, yurtdışında ABD’de ADP özel sektör istihdamı ile Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve hizmet sektörü ile bileşik PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puan seviyeleri direnç, 14.500 ve 14.400 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Goldman Sachs'tan Türkiye raporu: Faiz indirimi dördüncü çeyreğe kaldı Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik öngörülerini güncelledi. Analistler, politika faizindeki olası indirim sürecinin yılın son dönemine kadar ötelenebileceğine dikkat çekerken, küresel enerji maliyetleri ve jeopolitik risklerin kararlar üzerindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı.
Bayramda memlekete gitmek lüks oldu: Uçak ve otobüs biletlerine zam yağmuru Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasının hemen ardından ulaşım sektöründe bilet fiyatları hızla tırmanışa geçti. Hem havayolu hem de karayolu taşımacılığında yaşanan sert artışlar yurttaşların tepkisini çekerken, sektör temsilcileri tırmanan akaryakıt ve otoyol maliyetleri nedeniyle yeni zamların kapıda olduğu uyarısında bulundu.
6 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 6 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...