Goldman Sachs'tan Türkiye raporu: Faiz indirimi dördüncü çeyreğe kaldı

6.05.2026 09:35:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasına yönelik öngörülerini güncelledi. Analistler, politika faizindeki olası indirim sürecinin yılın son dönemine kadar ötelenebileceğine dikkat çekerken, küresel enerji maliyetleri ve jeopolitik risklerin kararlar üzerindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı.

Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz oranlarını yılın dördüncü çeyreğine kadar sabit tutabileceğini öngördü.

FAİZ İNDİRİMİ 4. ÇEYREK SONRASINA KALABİLİR

Goldman Sachs analistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, 5 Mayıs tarihli notlarında, TCMB’nin dördüncü çeyrek sonrasında politika faizini yüzde 34 seviyesine indirebileceğini belirtti. Faiz indirimi sürecinin yeniden başlamasının ise Körfez bölgesindeki savaşın seyri ve küresel enerji fiyatlarına bağlı olacağı ifade edildi.

ENFLASYON TAHMİNİ KORUNDU

Kurum, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26 seviyesinde sabit tuttu. Nisan ayında yüzde 32,4 olarak açıklanan enflasyon oranının ise riskleri yukarı yönlü etkilediği vurgulandı.

GÖZLER TCMB ENFLASYON RAPORUNDA

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın 14 Mayıs’ta sunacağı Enflasyon Raporu’nun, bankanın enflasyon şoklarına yaklaşımını ve olası politika adımlarını değerlendirmek açısından önemli olacağı belirtildi. Bu nedenle söz konusu raporun piyasalar tarafından yakından izleneceği kaydedildi.

