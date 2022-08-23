Altın fiyatlarında son durum: Cumhuriyet altın, küçük altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (23 Ağustos 2022)

23 Ağustos 2022 Salı, 10:51

Altın, bu hafta Jackson Hole'de toplanacak Fed yetkililerinden şahin mesajlar geleceği beklentisiyle düşüşünü altıncı güne taşıyarak üç haftanın dibine yakın işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.012 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.663 lira, Cumhuriyet altını da 6.795 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı üst üste altı günlük düşüş eğiliminin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.738 dolardan işlem görüyor.

ALTININ ONS FİYATI BASKILADI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun verilerden ekonomilerdeki gidişata ilişkin alınacak mesajların piyasa beklentilerini etkileyebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 42, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 58'de bulunduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.