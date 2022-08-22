OPEC hedef seviyesinin altında petrol üretti

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:51

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, bazı üye ülkelere uygulanan yaptırımlar ve bazılarının üretime yeterli yatırım yapmaması nedeniyle temmuzda hedef seviyenin 2.892 milyon varil/gün (bpd) altında petrol üretti.

Bilgi örgüt bünyesindeki iki kaynak tarafından verildi.

OPEC+, koronavirüs salgın hastalığı esnasında talebin durması nedeniyle Mayıs 2020'de üretimi yaklaşık 10 milyon bpd azalttı. Daha sonra üretimi kademeli olarak artıran OPEC+ hem temmuz hem de ağustosta üretimi 648,000 bpd artırma taahhüdünde bulunmuştu.