OPEC hedef seviyesinin altında petrol üretti
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, bazı üye ülkelere uygulanan yaptırımlar ve bazılarının üretime yeterli yatırım yapmaması nedeniyle temmuzda hedef seviyenin 2.892 milyon varil/gün (bpd) altında petrol üretti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, bazı üye ülkelere uygulanan yaptırımlar ve bazılarının üretime yeterli yatırım yapmaması nedeniyle temmuzda hedef seviyenin 2.892 milyon varil/gün (bpd) altında petrol üretti.
Bilgi örgüt bünyesindeki iki kaynak tarafından verildi.
OPEC+, koronavirüs salgın hastalığı esnasında talebin durması nedeniyle Mayıs 2020'de üretimi yaklaşık 10 milyon bpd azalttı. Daha sonra üretimi kademeli olarak artıran OPEC+ hem temmuz hem de ağustosta üretimi 648,000 bpd artırma taahhüdünde bulunmuştu.
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