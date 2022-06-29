Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (29 Haziran 2022)
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 975 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.6 artışla 976.1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının 0.1 altında 975 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.512 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0.1 altında 1.818 dolardan işlem görüyor.
FİYATLAMA ZORLAŞTI
Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleri arasında varlık fiyatlamalarının zorlaştığını kaydederek, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.
ABD yönetimi, Rusya'dan altın ithalatına yasak getirirken, teknik sebeplerden ötürü söz konusu haberin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.
Bugün, ayrıca yurt dışında Euro bölgesinde tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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