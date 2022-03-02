Altın fiyatlarında son durum: Ne kadar oldu? (2 Mart 2022)

02 Mart 2022 Çarşamba, 11:03

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkileri özellikle varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Altın fiyatları, doların yükselmesi ve güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebin azalmasının ardından Asya işlemlerinde geriledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, geçtiğimiz günlerde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesine neden olarak altına destek sağlamıştı.

GRAM ALTIN

Gram altın, alış 868 TL, satış 876 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 848 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın, alış 1.418 TL, satış 1.447 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.401 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını, alış 5.838 TL, satış 5.897 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.710 TL. 187 TL yükseliş gerçekleşti.

YARIM ALTIN

Yarım altın, alış 2.837 TL, satış 2.895 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.803 TL. 92 TL yükseliş gerçekleşti.

TAM ALTIN

Tam altın, alış 5.731 TL, satış 5.789 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.606 TL. 183 TL yükseliş gerçekleşti.

REŞAT ALTIN

Reşat altın, alış 5.719 TL, satış 5.777 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.593 TL. 184 TL yükseliş gerçekleşti.