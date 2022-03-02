Altın fiyatlarında son durum: Ne kadar oldu? (2 Mart 2022)
Piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının fiyatlaması devam ediyor. Altının ons fiyatı, 2 Mart 2022 Çarşamba günü 1.941 dolardan işlem görüyor. İşte son durum...
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkileri özellikle varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Altın fiyatları, doların yükselmesi ve güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebin azalmasının ardından Asya işlemlerinde geriledi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, geçtiğimiz günlerde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesine neden olarak altına destek sağlamıştı.
GRAM ALTIN
Gram altın, alış 868 TL, satış 876 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 848 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın, alış 1.418 TL, satış 1.447 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.401 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını, alış 5.838 TL, satış 5.897 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.710 TL. 187 TL yükseliş gerçekleşti.
YARIM ALTIN
Yarım altın, alış 2.837 TL, satış 2.895 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.803 TL. 92 TL yükseliş gerçekleşti.
TAM ALTIN
Tam altın, alış 5.731 TL, satış 5.789 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.606 TL. 183 TL yükseliş gerçekleşti.
REŞAT ALTIN
Reşat altın, alış 5.719 TL, satış 5.777 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.593 TL. 184 TL yükseliş gerçekleşti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Okullarda yeni dönem: MEB seferberlik başlatıyor
- Soyer, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu'nu ağırladı
- N’Koudou'dan Beşiktaş'a ağır fatura
- Fiyat İstikrarı Komitesi'nden 7 karar
- AKP'li Belediye Başkanı makam odasını yeniletti
- Hazine'ye ait bazı taşınmazlar da satıldı
- Türkiye, Rus savaş gemilerinin geçişine izin vermedi
- CHP'li Torun: 'Bilet masrafları belediyelerden istendi'
- İhracat rakamları açıklandı
- Netflix dizisi Uysallar'ın yayın tarihi belli oldu