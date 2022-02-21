Altın fiyatlarında tansiyon düştü

21 Şubat 2022 Pazartesi, 10:39

Altın fiyatları Ukrayna ile ilgili jeopolitik risklerin tırmanmasıyla yükseldikten sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söylemesiyle hafif bir gerileme kaydetti.

Gram altın, geçen hafta 810 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL’ye kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 841 TL seviyesini gören gram altın, 826 TL civarında bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 349 TL'den alıcı bulurken, bin 367 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 705 TL'den alınırken, 2 bin 733 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 394 TL'den alınırken, 5 bin 446 TL'den satılmaya başladı.

RİSKLER HALA MASADA



Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, gerilim azalsa da risklerin hala masada olduğunu, bu nedenle yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

