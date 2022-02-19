JPMorgan'dan Fed'e ilişkin kritik tahmin: Dolar için son viraj
ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırmasına ilişkin tahminlerini açıkladı. Fed'in olası faiz artırımı gelişmekte olan ülke para birimlerini etkilerken, doların değerinin artması bekleniyor.
Fed yetkilileri, geçen ayki para politika toplantısında enflasyon ve istihdamda görülen güçlenmeyle birlikte faizlerin yükseltilme zamanının geldiğine dikkat çekti.
Fed'in faiz kararı sonrası ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, enflasyonu düşürmek için Fed'in art arda 9 toplantıda faizi 25'er baz puan artırmasını beklediğini açıkladı. Bu beklentiye göre Fed, 2023'in ilk yarısına kadar faizi toplamda 225 baz puan artırmış olacak.
''EN BÜYÜK TEHDİT''
JPMorgan ekonomistleri, merkez bankalarının politika değişikliğine gitmesi ve büyümede yavaşlama ihtiyacı duyması riskinin ve bunların küresel finansal koşullar üzerindeki etkisinin, en büyük tehdit olduğuna vurgu yapıldı.
ENFLASYONDA 40 YILIN ZİRVESİ
ABD'de tüketici enflasyonu, ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine yükselirken, Fed şu an yüzde 0-0,25 aralığında olan federal fonlama faizini mart ayından itibaren artırmaya başlayacağının sinyalini vermişti. Fed, varlık alım programını da gelecek ay bitirecek.
ABD'nin önde gelen bir diğer bankası Goldman Sachs da Fed'den bu yıl yedi faiz artışı beklediğini açıklamıştı.
FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?
Fed’in faiz artırması ve bilançosunu küçültmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülke piyasaları için de önemli bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.
Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.
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