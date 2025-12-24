Altın fiyatlarında tarihi zirve: 46 yılın en güçlü yükselişi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi güçlenirken, altın fiyatları tarihi bir eşiği aştı. Ons altın, ilk kez 4 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı. Çarşamba günü altın öncülüğünde yaşanan yükselişin ardından gümüş ve platin de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar, ABD’de faizlerin önümüzdeki yıl daha da düşeceği beklentisiyle değerli metallere yöneldi.

ONS ALTINDA TAR İHİ ZİRVE Spot altın yüzde 0,1 artışla 4 bin 492,51 dolara yükseldi. Gün içinde 4 bin 525,19 doları gören ons altın, tarihi zirvesini yeniledi. ABD vadeli işlemlerinde de rekor dikkat çekti. ABD altın kontratları yüzde 0,3 artarak 4 bin 520,60 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? Ons altındaki yükseliş, iç piyasaya da yansıdı. Türkiye’de gram altın fiyatı yeni güne 6 bin 235 TL seviyesinden başladı.

G ÜMÜ Ş, PLATİN VE PALADYUMDA REKORLAR Gümüş fiyatı yüzde 1,2 artışla 72,27 dolara yükselirken, seans içinde 72,70 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Platin ise yüzde 3,3’lük güçlü yükselişle 2 bin 351,05 dolara çıktı. Gün içindeki en yüksek seviye 2 bin 377,50 dolar olarak kaydedildi. Paladyum da yükselişe katıldı. Yaklaşık yüzde 2 değer kazanan paladyum, 1.897,11 dolara ulaşarak son üç yılın en yüksek seviyesini gördü.

“DE-KÜRESELLE ŞME, DEĞERLİ METALLERİ ÖNE ÇIKARIYOR” Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, değerli metallerdeki yükselişi jeopolitik ve yapısal risklerle ilişkilendirdi. Spivak, “De-küreselleşme süreciyle birlikte, özellikle ABD-Çin geriliminin sürdüğü bir ortamda, egemenlik riski taşımayan nötr varlıklara ihtiyaç artıyor. Değerli metaller bu anlatının merkezinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Spivak, yıl sonuna yaklaşılırken piyasadaki düşük likiditenin fiyat hareketlerini abarttığını, ancak ana trendin devam edeceğini belirtti. Bu çerçevede altının önümüzdeki 6-12 ayda 5 bin doları, gümüşün ise 80 doları hedefleyebileceğini söyledi.

ALTIN 1979’DAN BU YANA EN GÜÇLÜ YILINI YA ŞIYOR Altın fiyatları bu yıl yüzde 70’in üzerinde artarak 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergiledi. Güvenli liman talebi, ABD’de faiz indirim beklentileri, güçlü merkez bankası alımları, dolarizasyon karşıtı eğilimler ve ETF girişleri yükselişte etkili oldu. Piyasalar, gelecek yıl iki faiz indirimi beklentisini fiyatlıyor.

G ÜMÜ Ş ALTINI GERİDE BIRAKTI Gümüş, aynı dönemde yüzde 150’den fazla değer kazanarak altından daha güçlü bir performans ortaya koydu. Yatırım talebindeki artış, gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi ve momentum alımları bu yükselişte belirleyici oldu.

“ALTIN VE G ÜMÜ Ş BU HAFTA ADETA GAZA BASTI” KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın ve gümüş bu hafta adeta gaza bastı. Yeni rekorlar, düşük ABD faiz beklentileri ve küresel borç sorunları karşısında bu metallerin değer saklama aracı olarak cazibesini yansıtıyor” değerlendirmesinde bulundu.

G Ü NCEL ALTIN F İ YATLARI Gram altın: 6 bin 190 TL

Çeyrek alt ın: 10 bin 293 TL

Cumhuriyet altını: 40 bin 972 TL

Ons altın: 4 bin 493 dolar