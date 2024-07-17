Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 17 Temmuz 2024 altın fiyatları...
Fed'in yıl sonuna kadar en az iki kez faiz indireceği beklentileri, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Beklentilerle altının ons fiyatı rekor kırarak 2 bin 464 dolara yükselirken gram altın ise 2 bin 639 lira ile zirveyi gördü.
Fed’in politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
Altının ons fiyatı, Fed'in eylül ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi üzerine 42 dolar yükselişle 2 bin 464 doları aşarak rekor yeniledi.
En son mayıs ayında altının ons fiyatı 2 bin 450,10 dolarla tarihi zirveyi görmüştü.
Altının ons fiyatında yükselişe paralel olarak gram altında rekor seviyeye çıktı.
Altının gram fiyatı gün içerisinde 2 bin 639 lirayı görerek zirveye çıkarken saat 09.40 itibarıyla 2 bin 624 lira civarından işlem görüyor.
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