Altın fiyatlarında yeni rekor: Trump’ın kararı gram altını uçurdu! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları…

FED’İN BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK ENDİŞELER

Trump’ın bu adımı, Fed’in faiz politikasına doğrudan müdahale girişimi olarak değerlendirildi. Analistlere göre yaşanan gelişmeler, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretlerini artırdı. Bu durum yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken, altına olan ilgiyi de güçlendirdi.