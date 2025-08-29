Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatlarında yeni rekor: Trump’ın kararı gram altını uçurdu! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları…
29.08.2025 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
29 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları...

Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklaması piyasaları hareketlendirdi.

FED’İN BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK ENDİŞELER

Trump’ın bu adımı, Fed’in faiz politikasına doğrudan müdahale girişimi olarak değerlendirildi. Analistlere göre yaşanan gelişmeler, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretlerini artırdı. Bu durum yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken, altına olan ilgiyi de güçlendirdi.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

CME FedWatch verilerine göre, piyasalar Fed’in eylül ayında gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüksek oranda fiyatlıyor. Bu beklenti altın tarafında yukarı yönlü hareketi destekleyen en önemli unsurlar arasında görülüyor.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİNLER

Altının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, “Altın yükselişine devam edecek, ons ve gram altın arasında ayrım söz konusu olacak. Eylül ayında Fed’den faiz indirimi beklentisi ağırlık kazanmaya başladı. Ons altındaki baskının kalkması ve içeride doların 41.00 TL’nin üzerindeki seyri gram altını destekleyecektir” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 514 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 404 TL
  • Cumhuriyet altını: 29 bin 480 TL
  • Ons altın: 3 bin 410 dolar
Yarım altın: 14 bin 808 TL

Tam altın: 29 bin 323 TL

Gremse altın: 73 bin 534 TL

