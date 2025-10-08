Altın fiyatlarında yeni rekor: Yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Ekonomistler, yükselişin nedenini ABD’deki borç tavanı krizine ve artan ekonomik risklere bağlıyor. 30 Eylül’de hükümetin borçlanma limitini artıramamasıyla kapanma ihtimali gündeme gelmişti. ABD Kongresi ile Başkan Donald Trump arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması, yatırımcıları dolardan altına yöneltti. Daha önce de ABD Merkez Bankası’nın (FED) parasal gevşeme sinyalleri altın fiyatlarını yukarı taşımıştı.

Altının ons fiyatı 4 bin 17 dolar dan işlem görüyor. Analistler, dün (7 Ekim) 4 bin dolar seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu belirtmişti.

ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve hükümetin kapanma ihtimali, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı. Ons altın fiyatı 4000 doları aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Dünya Altın Konseyi kıdemli piyasa analisti Louise Street , “Bu tür koşullar, altın için mükemmel bir fırtına olarak değerlendirilebilir” dedi. Türkiye’deki altın fiyatlarının ise hem altının dolar karşısındaki değerinden hem de Türk Lirası'nın zayıflamasından etkilendiği belirtiliyor.

Jeopolitik riskler de altına olan talebi güçlendirdi. İsrail ve İran arasındaki roket saldırıları sonrası altın fiyatları tekrar yükseldi.

ABD Başkanı Trump’ın ticaret politikalarındaki ani değişiklikler, altının uzun süredir yükseliş eğiliminde olmasında etkili oldu. Trump göreve geldikten sonraki birkaç ay içinde altının dolar cinsinden değeri yüzde 28 artmıştı.

Altın ile ilk temas doğumdan sonra hediyeler ile başlar, birçok insanın ölümünden sonra kimseye yük olmamak adına kefen parası olarak kenara attığı altın ile sona erer. Herhalde dünyada altına bu kadar değer veren başka millet yoktur.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık , altına olan talebin kalıcı olduğunu vurguladı:

ÇEYREKTEN GRAMA YÖNELEN TALEP

2025 başından bu yana yaşanan fiyat artışıyla gram altına ilgi hızla arttı. Atayık, düğün ve sünnet gibi törenlerde artık çeyrek ya da yarım altın yerine gram, yarım gram ve çeyrek gram altın tercih edildiğini söyledi.

“Gram altına talebin artmış olması insanların hem tasarruf hem de ekonomik alım güçlerinin buna yettiğini gösteriyor” diyen Atayık’a göre bu eğilim Google arama trendlerinde de görülüyor.

2018’e kadar çeyrek altın aramaları öndeyken, o yıldan sonra gram altın aramaları öne geçti. Bugün çeyrek altın aramalarının yaklaşık iki katı seviyesinde.

Gram altının çeyrekten yaklaşık yüzde 40 daha ucuz olması da tercihi etkiliyor. 2001’de asgari ücretle 11 çeyrek altın alınabilirken bugün sadece 3 adet alınabiliyor.