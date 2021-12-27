Altın fiyatlarında yeni yıl hediyesi
Yeni yıl tatili öncesi yapılan altın alımları fiyatları destekledi.
Dolar/TL’deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerine çıkan gram altın, dolar/TL'deki düşüşün yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla 600 TL'nin altına kadar gerilemişti.
Haftaya 626 TL’den kapatan gram altın, pazartesi günü 670 TL seviyesinde güne başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 82 TL'den alıcı bulurken, bin 153 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 165 TL'den alınırken, 2 bin 310 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 4 bin 485 TL'den alınırken, 4 bin 717 TL'den satılmaya başladı.
ALTIN FİYATLARINDA YENİ YIL HEDİYESİ
Altın fiyatları Omikron'a dair endişelerin artmasıyla geçen haftayı yükselişle kapatırken, analistler yeni yıl tatili öncesinde piyasa risklerini hedgelemek için yapılan altın alımlarının fiyatları desteklediğini belirtiyor.
TL'DE KAYIP YÜZDE 30
TL, Erdoğan'ın geçen hafta Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa süerde yüzde 80'e ulaşan değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan yüzde 30'un altına kadar gerilemiş durumda.
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