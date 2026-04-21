Altın fiyatlarında yıl sonu tahmini: Uzmanlar yeni zirve sinyalini verdi

Altın (XAU/USD) fiyatları yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Geçen haftaki yükselişin ardından fiyatların dar bir bantta sıkıştığı görülürken, gün içi geri çekilmeler dikkat çekti.

KÜRESEL RİSKLER PİYASALARI ETKİLİYOR

Hafta sonu ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden artması, piyasalardaki iyimser havayı zayıflattı. Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalar ve artan askeri hareketlilik risk algısını yükseltti.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Yükselen enerji fiyatları, altın üzerinde baskı oluşturan temel faktörler arasında yer aldı.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

ABD Doları'ndaki güçlenme ve tahvil faizlerindeki artış, altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Getiri sağlamayan bir varlık olan altın, bu ortamda yatırımcılar için daha az cazip hale geldi.

Kırılgan ateşkes süreci ve Pakistan’da sonuçsuz kalan barış görüşmeleri de belirsizliği artırarak risk iştahını sınırlıyor.

UZUN VADELİ BEKLENTİLER DESTEKLEYİCİ

Kısa vadeli baskılara rağmen merkez bankalarının güçlü talebi ve jeopolitik riskler altını desteklemeye devam ediyor. Analistler, 2026 sonu için 5.400 dolar üzeri hedeflerin gündemde olduğunu belirtiyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatı 4.800–4.820 dolar bandında sıkışırken gün içinde 4.770 dolara kadar geri çekilme görüldü.

Teknik görünümde:

4.780 dolar seviyesi önemli destek olarak öne çıkıyor

seviyesi önemli destek olarak öne çıkıyor 50 periyotluk hareketli ortalama 4.780 dolarda destek oluşturuyor

destek oluşturuyor 200 periyotluk hareketli ortalama 4.786 dolarda direnç konumunda bulunuyor

Bu dar bant, piyasada sert bir kırılım ihtimalini artırıyor.

YUKARI VE AŞAĞI YÖNLÜ SENARYOLAR

Altının 4.747–4.780 dolar bandı üzerinde kalması durumunda:

4.890 dolar

5.011 dolar

seviyeleri hedeflenebilir.

Ancak 4.747 dolar seviyesinin altına sarkılması halinde:

4.645 dolar

4.529 dolar

seviyeleri gündeme gelebilir.

Analistler, 4.800 dolar üzerindeki hareketlerde alım fırsatlarının güçlenebileceğine dikkat çekiyor.